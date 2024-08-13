Panaromik İstanbul manzarası eşliğinde havuz keyfi Sofitel İstanbul Taksim’de

Sofitel markasının Türkiye’deki tek oteli Sofitel Istanbul Taksim, güçlü mutfağı, özel konumu ve konforlu konaklama seçenekleriyle İstanbul’un en ikonik semti Taksim’de yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Yaz aylarında şehirde kalan misafirlerine İstanbul’un tarihi dokusu, mimari ve kültürel zenginliği eşliğinde benzersiz bir konaklama deneyimi sunan Sofitel Istanbul Taksim, sıcak havalarda ferahlatıcı bir havuz deneyimi arayan misafirlerin de ilk tercihi oluyor.

Yüzde yüz hijyen ve konfor sunan havuz alanlarında geniş kokteyl menüsü ve özel lezzetler, havuz keyfinizi ikiye katlıyor. Sofitel Istanbul Taksim, İstanbul’un en özel panoramik manzarası eşliğinde yaz sıcaklarına meydan okuyan açık havuzu ve kapalı havuzlarıyla şehirde kalan herkese huzurlu bir tatil konsepti sunuyor.

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