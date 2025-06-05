 Pala: Yalnız Kurt filmi geliyor!

İstanbul Ticaret Üniversitesi TV Stüdyosu’nda, Ticaret Medya Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen özel programda usta oyuncu Yüksel Arıcı ve yönetmen-yapımcı Haydar Işık, sinema tutkunlarıyla buluştu. Moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gözde Sunal’ın üstlendiği etkinlikte, sektöre dair samimi ve ilham verici paylaşımlar yapıldı.

Program boyunca “Bir sette oyuncu-yönetmen ilişkisi nasıl kurulur?”, “Akademik eğitimin sektördeki yeri nedir?”, “Bugünün gençleri sinemaya nasıl adım atmalı?” gibi sorulara değerli konuklar tarafından içten ve deneyim dolu yanıtlar verildi.

Yüksel Arıcı, özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki Pala karakteriyle özdeşleşen oyunculuk serüvenini aktarırken, karaktere olan duygusal bağını ve kamera arkasındaki dönüşüm anılarını öğrencilerle paylaştı. Arıcı, uzun zamandır beklenen yeni projeyle ilgili olarak, bu karakterin sinema perdesine taşınmasının heyecanını yaşadığını belirtti.

Programın en dikkat çeken anı ise, Haydar Işık’ın yaptığı açıklamaydı. Işık, “Pala: Yalnız Kurt” adlı yeni sinema filminin çalışmalarına başladıklarını ilk kez burada duyurarak büyük bir sürprize imza attı. Filmle ilgili olarak, içerik üretiminde kalıcılığın önemine ve yönetmenlikte sezgisel kararların gücüne değinen Işık, genç sinemacılar için de yol gösterici öneriler sundu.

Pala: Yalnız Kurt'un, güçlü atmosferi ve unutulmaz karakteriyle Türk sinemasında derin izler bırakması hedefleniyor. Filmle ilgili gelişmeler şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.