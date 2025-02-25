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Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ Dubai'daki tabii lansmanına katıldı!

Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ Dubai'daki tabii lansmanına katıldı! İşte detaylar...

Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ Dubai'daki tabii lansmanına katıldı!

'Antrenör' dizisinin başrol oyuncuları Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ, TRT'nin tabii platformunun Dubai'de düzenlenen dünya lansmanına katıldı.

Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ Dubai'daki tabii lansmanına katıldı!
İki oyuncu, geceye tarzıyla damga vurdu.

 Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ Dubai'daki tabii lansmanına katıldı!


Yurt dışı basınına röportaj veren Serçeler, "Dubai'de olduğumuzu görünce, 'Hoş geldiniz' diye birçok mesaj aldık, çok mutlu oluyoruz. Arap seyircilerin Türk dizilerini bu kadar sıkı takip etmesi güzel. Aynı kültürü paylaşıyoruz, bazı ortak noktalarımız var" dedi.

 Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ Dubai'daki tabii lansmanına katıldı!

Bu arada Nefise Karatay’da tabii'nin Dubai galasına katıldı.

Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ Dubai'daki tabii lansmanına katıldı!

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