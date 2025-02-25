 Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ Dubai'daki tabii lansmanına katıldı!

'Antrenör' dizisinin başrol oyuncuları Öznur Serçeler ve Ferit Aktuğ, TRT'nin tabii platformunun Dubai'de düzenlenen dünya lansmanına katıldı.



İki oyuncu, geceye tarzıyla damga vurdu.



Yurt dışı basınına röportaj veren Serçeler, "Dubai'de olduğumuzu görünce, 'Hoş geldiniz' diye birçok mesaj aldık, çok mutlu oluyoruz. Arap seyircilerin Türk dizilerini bu kadar sıkı takip etmesi güzel. Aynı kültürü paylaşıyoruz, bazı ortak noktalarımız var" dedi.

Bu arada Nefise Karatay’da tabii'nin Dubai galasına katıldı.

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