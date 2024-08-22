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Özlenen rock geri döndü

Musa Göçmen & Senforock “Derdim Çoktur” Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 23 Ağustos’ta tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayında.

Özlenen rock geri döndü

Türk Müziği motiflerini özgün tarzı ile işleyerek birbirinden başarılı eserlere imzasını atan besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen ve yönetimindeki Senforock orkestrası, yepyeni çalışması “Derdim Çoktur”un kayıtlarını tamamladı.

Özlenen rock geri döndü

Güçlü rock tınıları ve senfoni orkestrasının büyülü ezgilerinin bir araya geldiği bu özel çalışmada müzikseverleri tam bir şölen bekliyor. Rock müziğin isyankar ruhunu senfonik notalarla bir potada harmanlayan “Derdim Çoktur” Musa Göçmen’in başarılarla dolu müzik kariyerinin bir yansıması niteliğini taşıyor.

Merakla beklenen single çalışması “Derdim Çoktur”un söz, müzik ve aranjesi Musa Göçmen imzası taşıyor. Solist Doruk Ören’in seslendirdiği teklinin klip çalışmasının yönetmen koltuğunda ise Umur Batur Koçak var.

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