  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Özlem Yıldız’ın oğlu annesinin boyunu geçti! Bakın ne iş yapmak istiyor?

Özlem Yıldız’ın oğlu annesinin boyunu geçti! Bakın ne iş yapmak istiyor? İşte detaylar...

Özlem Yıldız’ın oğlu annesinin boyunu geçti! Bakın ne iş yapmak istiyor?

Özlem Yıldız, oğlu Demir ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

  Özlem Yıldız’ın oğlu annesinin boyunu geçti! Bakın ne iş yapmak istiyor?

Çocuğunun kendi boyunu geçtiğini söyleyen sunucu, "Sporcu. Yelken kampına gidiyor. 10 yıldır orada, bu sene koçluk yapacak. Teşekkür aldı bu sene. Lisede... Beni hep gururlandırıyor" dedi. Profesyonel spor istediğini belirten Demir ise, meslek için bir karar vermediğini söyledi.

  Özlem Yıldız’ın oğlu annesinin boyunu geçti! Bakın ne iş yapmak istiyor?

Yıldız, "Annesinin izinden gider mi meslek olarak?" sorusuna, "Öyle bir niyeti yok. Acayip iyi taklit yapıyor. Göz önünde olmayı sevmiyor. Ne isterse başımın tacı... Ben sevdiğim işi yapıyorum" yanıtını verdi.

  Özlem Yıldız’ın oğlu annesinin boyunu geçti! Bakın ne iş yapmak istiyor?

TATİL YAPMAK LÜKSE OLMAYA BAŞLADI
Bodrum'a gideceğini belirten sunucu "Yıllardır oradasınız. Neler değişti. Bazı ünlü isimler pahalılık nedeniyle halk plajına gidiyor?" sorusuna, "İş için gidip-geliyorum. Bodrum pahalı ama zaten hayat pahalı... Tatil yapmak lükse olmaya başladı. Yıllarca Akyarlar'da halk teknesine bindim. Önemli olan denizi güzel olması... Gösterişten uzak hayatı her zaman tercih ettim" yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

90'lar efsanesi 'Unutabilsem' dizisinin oyuncusu İlknur Soydaş yıllar sonra bakın hangi diziyle ekrana geliyor?
  Magazin

90'lar efsanesi 'Unutabilsem' dizisinin oyuncusu İlknur Soydaş yıllar sonra bakın hangi diziyle ekrana geliyor?

Cristiano Ronaldo’nun annesi Türk fenomeni paylaştı ve mesajıyla olay yarattı!
  Magazin

Cristiano Ronaldo’nun annesi Türk fenomeni paylaştı ve mesajıyla olay yarattı!

Defne Samyeli'den bikinili pozlar
  Magazin

Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Seal Türkiye'de konser verecek
  Magazin

Seal Türkiye'de konser verecek

Nostalji rüzgarı
  Magazin

Nostalji rüzgarı

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerinin yüzünü ilk kez paylaştı
  Magazin

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerinin yüzünü ilk kez paylaştı