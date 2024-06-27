  Özlem Yıldız’ın oğlu annesinin boyunu geçti! Bakın ne iş yapmak istiyor?

Özlem Yıldız, oğlu Demir ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Çocuğunun kendi boyunu geçtiğini söyleyen sunucu, "Sporcu. Yelken kampına gidiyor. 10 yıldır orada, bu sene koçluk yapacak. Teşekkür aldı bu sene. Lisede... Beni hep gururlandırıyor" dedi. Profesyonel spor istediğini belirten Demir ise, meslek için bir karar vermediğini söyledi.

Yıldız, "Annesinin izinden gider mi meslek olarak?" sorusuna, "Öyle bir niyeti yok. Acayip iyi taklit yapıyor. Göz önünde olmayı sevmiyor. Ne isterse başımın tacı... Ben sevdiğim işi yapıyorum" yanıtını verdi.

TATİL YAPMAK LÜKSE OLMAYA BAŞLADI

Bodrum'a gideceğini belirten sunucu "Yıllardır oradasınız. Neler değişti. Bazı ünlü isimler pahalılık nedeniyle halk plajına gidiyor?" sorusuna, "İş için gidip-geliyorum. Bodrum pahalı ama zaten hayat pahalı... Tatil yapmak lükse olmaya başladı. Yıllarca Akyarlar'da halk teknesine bindim. Önemli olan denizi güzel olması... Gösterişten uzak hayatı her zaman tercih ettim" yanıtını verdi.

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