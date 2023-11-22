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Özlem Yıldız EYT'den emekli oldu! Aldığı parayı açıkladı

Özlem Yıldız EYT'den emekli oldu! Aldığı parayı açıkladı... İşte detaylar...

Özlem Yıldız EYT'den emekli oldu! Aldığı parayı açıkladı

Oyuncu ve sunucu Özlem Yıldız, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Özlem Yıldız EYT'den emekli oldu! Aldığı parayı açıkladı
Bir saate yakın mağazada kalan sunucu, "İndirimleri takip ediyor musunuz?" sorusuna, "Takip ediyorum. Para kazanan insanlar indirimi takip eder" yanıtını verdi. İki haftadır yurt dışında olduğunu söyleyen Yıldız, "Okullar açıldı... Buraya önce dişçi için geldim sonra cilt bakımımı yaptırdım. Daha çok parayı makyaj ve temizlik ürünlerine yani bakım kremlerine harcıyorum" dedi.

Özlem Yıldız EYT'den emekli oldu! Aldığı parayı açıkladı
Sosyal medya fenomenlerinin çok para kazanmasının gündem olması üzerine sunucu, "Siz yıllardır sektördesiniz, lüks yaşantınızı görmedik" sözlerine, "Ben EYT'li olduğum için şanslıyım. 12 bin TL emekli maaşı alıyorum. Hiç harcamıyorum, biriktiriyorum. 25 yıllık emeğimin karşılığı... Sadece ilk maaşımla sevdiklerime hediye aldım. Aslında matematik çok belli... Paranın nasıl kazanıldığını oğluma da anlatıyorum. Doğal olarak para harcarken ellerimiz titriyor" ifadelerini kullandı.

Özlem Yıldız EYT'den emekli oldu! Aldığı parayı açıkladı

HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR

Mete Vardar'la ilişkisi olan ve geçtiğimiz günlerde yüzüğüyle dikkat çeken Yıldız, "O kendi yüzüğüm. Mete'nin doğum gününde bütün aile bir araya gelmiştik. Dünür de vardı. Çekirdek kadro kutladık. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. Sunucu, "Yakında güzel bir haber gelir mi?" sorusuna ise, "Bakalım, bilmiyorum. Göreceğiz" diye cevap verdi.

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