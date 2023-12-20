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Özlem Yıldız evleniyor mu? Sunucudan itiraf!

Özlem Yıldız evleniyor mu? Sunucudan itiraf! İşte detaylar...

Özlem Yıldız evleniyor mu? Sunucudan itiraf!

Özlem Yıldız, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Özlem Yıldız evleniyor mu? Sunucudan itiraf!
Yeni yıla Yunanistan'da gireceğini söyleyen sunucu, "Ailecek orada olacağız. Mete Bey (Mete Vardar) ile her şey güzel gidiyor. Çok mutluyum. Evlilik için bir şey söyleyemem. Güzel giden bir ilişkim var neden olmasın? İnsanlar artık evliliğe çok sıcak bakmıyorlar. Kadınlar da çalışıyor ve ayaklarının üstünde duruyor, böyle olunca da bunu evliliğe taşımaya gerek yok gibi bir fikir çıkıyor ortaya.

 Özlem Yıldız evleniyor mu? Sunucudan itiraf!

Ben öyle değilim. Ben daha düzenli bir hayat ve aile olma taraftarı birisiyim. Demir ile çok iyi anlaşıyor Mete Bey. Araları gayet iyi. Şu an için evlilik konuşmuyoruz ama bakalım, zaman ne gösterecek göreceğiz" dedi.

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