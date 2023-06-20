Özlem Süer hamam kültürü ile tasarımı buluşturdu

İstanbul’un kalbinde, Ayasofya meydanında yer alan ve Mimar Sinan tarafından yapılan ‘Hürrem Sultan Hamamı’ ve ünlü tasarımcı Özlem Süer, tarih ve tasarımı buluşturan bir etkinliğe imza attı.

Geleneksele duydukları ilgi, kültürel değerleri korumaya yönelik bakış açıları ve sürdürülebilirlik temalarına yaklaşımları sebebiyle bir araya gelen Hürrem Sultan Hamamı ve Özlem Süer hamamın terasında düzenledikleri davetle özel konukları Mimar Sinan’ın eşsiz eseri ve hamam kültürü hakkında bilgilendirirken, misafirler Özlem Süer eşliğinde hamam kültürünü yansıtan desenlerle kendi peştemallerini tasarlama şansı buldular. Davette Tarihçi Çağrı Başkurt keyifli anlatımıyla konuklarla dönemin hamam ritüelleri ve tarihi ile ilgili bilgiler paylaştı. Aralarında Aysun Kaba, Oya Anlar Onat, Ayla Ceyhan, Feride Çelik, Elif Arıcan gibi isimlerin bulunduğu davetliler kurulduğu dönemin sultanlarına uygulanan hamam bakımlarını da deneyimleme fırsatı buldu.

Hürrem Sultan’ın isteği ile 1556 yılında yapılan hamam, Mimar Sinan tarafından kadınlara ve erkeklere ayrı hizmet vermek üzere tasarlandı. Bu eşsiz yapı, birbirinden özel mimari detayları ile benzersiz bir ambiyans sunarken, deneyimli ekibi ile rahatlatıcı ve arındırıcı hamam ve masaj bakımlarını özel ritüeller eşliğinde sunuyor.

Türkiye’nin en büyük tarihi hamamı olan ‘Hürrem Sultan Hamamı’, deneyimli terapistler eşliğinde sunduğu Pir-ü Pak, Keyf-i Hamam, Zevk-i Sefa, Ab-ı Hayat, Gelin Hamamı, Damat Hamamı isimlerindeki birbirinden değişik süre ve içeriklerdeki uygulamaları ile farklı beklentilerdeki misafirlere hizmet veriyor.

‘Hürrem Sultan Hamamı’; zindelik ve sağlık sunarken bakım aralarında özel ikramları ile kurulduğu döneme ait detayları da korumaya ve yaşatmaya devam ediyor. Mekânın yüzlerce yıllık kubbeleri altında, bir zamanlar sultanların yıkandığı mermer kurnalarında hamam deneyimini yaşamak isteyen misafirler için, Osmanlı arşivlerinde Hürrem Sultan’ın en sevdiği çiçek olduğu belirtilen erguvan çiçeğiyle hazırlanmış özel ürünler kullanılıyor.

‘Hürrem Sultan Hamamı’, uygulamaları ile misafirleri yenilerken, göz alıcı mimarisi ve dekorasyonu, Osmanlı şerbeti ve lokum gibi lezzetleri, özel olarak hazırlanmış hamam müzikleri, ortaya yayılan mis gibi erguvan kokusu ve tecrübeli eller ile yapılan bakımlarıyla beş duyuya hitap ediyor.

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