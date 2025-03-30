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Özlem Mekik marka yüzü oldu!

Ünlü şef Özlem Mekik marka yüzü oldu! İşte detaylar...

Özlem Mekik marka yüzü oldu!

Türk mutfağının sevilen ismi Şef Özlem Mekik, profesyonel mutfakların ve ev hanımlarının vazgeçilmezi Kent Boringer markasının yeni yüzü oldu. Türk mutfağının sevilen ismi Şef Özlem Mekik, profesyonel mutfakların ve ev hanımlarının vazgeçilmezi Kent Boringer markasının yeni yüzü oldu.

 Özlem Mekik marka yüzü oldu!

Yerli ve milli üretim sloganıyla gıda sektöründe sunduğu inovatif ve pratik çözümlerle bilinen Kent Boringer, Özlem Mekik’in uzmanlığı ve mutfaktaki zarif dokunuşları markaya yepyeni bir soluk getirecek. Bu işbirliği kapsamında Mekik, markanın mutfak sırlarını paylaşarak şeflere ve yemek tutkunlarına ilham vermeye devam edecek.

 Özlem Mekik marka yüzü oldu!

Özlem Mekik, işbirliğiyle ilgili “Kent Boringer ile yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir mutluluk. Profesyonel mutfaklarda yıllardır güvenle kullanılan bu markanın bir parçası olmak gurur verici. Tüketicilerimiz için mutfağı daha keyifli ve pratik hale getirecek projeler üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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