 Özlem Mekik marka yüzü oldu!

Türk mutfağının sevilen ismi Şef Özlem Mekik, profesyonel mutfakların ve ev hanımlarının vazgeçilmezi Kent Boringer markasının yeni yüzü oldu. Türk mutfağının sevilen ismi Şef Özlem Mekik, profesyonel mutfakların ve ev hanımlarının vazgeçilmezi Kent Boringer markasının yeni yüzü oldu.

Yerli ve milli üretim sloganıyla gıda sektöründe sunduğu inovatif ve pratik çözümlerle bilinen Kent Boringer, Özlem Mekik’in uzmanlığı ve mutfaktaki zarif dokunuşları markaya yepyeni bir soluk getirecek. Bu işbirliği kapsamında Mekik, markanın mutfak sırlarını paylaşarak şeflere ve yemek tutkunlarına ilham vermeye devam edecek.

Özlem Mekik, işbirliğiyle ilgili “Kent Boringer ile yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir mutluluk. Profesyonel mutfaklarda yıllardır güvenle kullanılan bu markanın bir parçası olmak gurur verici. Tüketicilerimiz için mutfağı daha keyifli ve pratik hale getirecek projeler üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

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