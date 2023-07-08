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Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan'dan duygusal paylaşım geldi! Uğur'umuzu kaybettik...

69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan, Instagram'dan açıklama yaptı.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan'dan duygusal paylaşım geldi! Uğur'umuzu kaybettik...

69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan, Instagram'dan açıklama yaptı.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan'dan duygusal paylaşım geldi! Uğur'umuzu kaybettik...
Özkan Uğur'un Instagram hesabından açıklama yapan Aysun Uğur ve Alişan, "Özkan Uğur’umuzu kaybettik. İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur" dedi.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan'dan duygusal paylaşım geldi! Uğur'umuzu kaybettik...

 

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