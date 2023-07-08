Bir süredir yoğun bakımda olan Özkan Uğur, hayatını kaybetti.



Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur (69), bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.



2013 yılında lenfomaya yakalanan ve yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatan MFÖ'nün solisti, entübe edilmişti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan açıklama yaptı. Koca, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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