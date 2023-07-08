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Özkan Uğur hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda olan Özkan Uğur, hayatını kaybetti.

Özkan Uğur hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda olan Özkan Uğur, hayatını kaybetti.

Özkan Uğur hayatını kaybetti
Lenf kanserini 3 kez yenen MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur (69), bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Özkan Uğur hayatını kaybetti
2013 yılında lenfomaya yakalanan ve yapılan tedaviler sonucu hastalığı atlatan MFÖ'nün solisti, entübe edilmişti.

Özkan Uğur hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan açıklama yaptı. Koca, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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