Özgür ruhlara bir çağrı

Renkler

Koleksiyonun geneline orta tonların ince ve kusursuz zarafeti damgasını vuruyor: Bej ve gri dokunuşlarla zenginleşen ve melanjlarla derinlik kazanan geniş ve sofistike renk paletine, siyah, kurşuni ve mavi renkler metropolitan bir hava katıyor.

Istakoz turuncusu, mercan kırmızısı, gök mavisi, haki yeşili ve iris moru gibi renklere, sezonun renk paletine mükemmel şekilde uymalarını sağlayan hafif gri bir dokunuş eşlik ediyor.

Formlar

Erkek şıklığının simgesi olan özel dikim, yeni ve modern bir form kazanıyor. Omuzları kalıplı paltolar, zarif trençkotlar ve geleneksel ceketler dahil tüm parçalar, sofistike bir şekilde yeniden yorumlanarak, erkek fiziğini dikkat çekici olduğu kadar konforlu bir şekilde vurgulayan silüetler kazanıyor.

Dinamik bir kişilik barındıran takım elbiseler, resmi kıyafetin temel bileşeni olmanın ötesine geçerek, günlük tarza ve eğlenceli anlara damgasını vuran çok yönlü bir zarafete dönüşüyor. Pantolonlar ise özel dikim kıyafetlere yeni bir konfor ve estetik getiriyor.

Malzemeler

Balıksırtı ve çapraz gibi, kumaşa derinlik kazandıran sofistike dokumalar, malzemelere çekicilik katıyor. Sezonun kalıplı ve özel kesim tarzı burada da varlığını hissettirse de, kullanılan kumaşlar yumuşak, hafif ve rahat.

Triko

Klasiklere güncel bir form getiren trikolarda sade şekiller ile rafine dokular, rahat hacimler ve imza niteliğindeki detaylar arasında mükemmel bir denge kuruluyor. Yaldızlı iplikler yüzeylere üç boyutlu bir etki katarken, 1970 ve 80’lerden ilham alan geometrik motifler de yumuşak renkler ve efektlerle yepyeni bir estetik yaratıyor.

Akşam Seçkisi

Kare veya “Pateh” nakış desenlerinin yumuşak dokunuşlarıyla zenginleşen zarif ipekler özel dikimin zarafetini gala kıyafetlerine taşıyarak, gece kıyafetlerine derinlik kazandırıyor.

Mountain Capsule

Mountain Capsule koleksiyonu, seçkin renk paleti ve özel malzemelerden oluşan bir seçki ile Brunello Cucinelli tarzını kayak pistlerine taşıyor, yumuşak kadifeler ve zarif çizgiler, teknik giyime özel dikim kıyafetlere yeni bir soluk getiriyor.

Aksesuarlar

Ayakkabılar, maskülen zarafeti yeni tasarımlarla bir üst seviyeye taşıyor; geleneksel ve yeniliği dengeleyen kışlık mokasenler, Chelsea ve fermuarlı botlar zarif ve sıra dışı bir stil yansıtıyor, klasik botlar ise daha açık renkler ve ultra hafif bir tabanla yenileniyor.

Kaliteli malzemelerin zarafetini hünerli üretim teknikleriyle buluşturan çantalar, şapkalar, deri ve örgü aksesuarlar, tüm koleksiyona damgasını vuran maskülen karakteri detaylara taşıyor.

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