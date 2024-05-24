Özgür Özgülgün’ün kaleminden, Zeynep Dağgüden’in resimlediği Abur Cubur Adası, 6 yaş üstü kitapsever tüm okurlara hitap ediyor. Özellikle çocuklar için tasarlanmış ve okumayı kolaylaştıran Sassoon yazı karakterinin kullanıldığı kitap, okumayı yeni öğrenen çocuklara yeni maceralarında eşlik ediyor.

Babası arkeolog olan Ali, yaz tatilini kazı alanında geçirecekti. Tatilini yaparken bilimsel bir keşfe de tanıklık edecekti. Kocaman yelken direkleri ve geniş, uzun gövdesiyle göz kamaştıran gemi batığı, liman kentin açığında araştırmacıları bekliyordu. Batık gemi, araştırmacıların olduğu kadar Ali’nin de merak ettiği bir konuydu. Bu koca gemi nasıl batmıştı ya da kimler tarafından batırılmıştı? Engin denizin hemen kıyısına kurulmuş liman kentin kıyısındaki bu gizem acaba çözülebilecek miydi?

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.