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Özgür Demirbaş’tan dikkat çeken performans! Çoban rolüyle sürpriz yapıyor!

Özgür Demirbaş’tan dikkat çeken performans! Çoban rolüyle sürpriz yapıyor! İşte detaylar...

Özgür Demirbaş’tan dikkat çeken performans! Çoban rolüyle sürpriz yapıyor!

120, O... Çocukları, 72. Koğuş ve Deli Deli Olma gibi filmleriyle tanınan yönetmen Murat Saraçoğlu, yedinci uzun metraj filmi At Üstünde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Nevşehir’de tamamlanan çekimlerde, bir baba-oğulun yolculuğunu merkeze alan film, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

 Özgür Demirbaş’tan dikkat çeken performans! Çoban rolüyle sürpriz yapıyor!

Filmin başrollerinde Bülent Polat, Alp Özgür Yaşin, Dora Özdoğan, Mushap Yılmaz, Halil İbrahim Temizoğlu, Soner Türker, Şahin Vural ve Özgür Demirbaş yer alıyor.

 Özgür Demirbaş’tan dikkat çeken performans! Çoban rolüyle sürpriz yapıyor!

ÇOBANLARI SAATLERCE İZLEDİM!
Son dönemde performansıyla adından söz ettiren Özgür Demirbaş, filmde bir çobanı canlandırıyor. Rolüne hazırlık sürecinde bölgenin kültürüne dair detaylı gözlemler yaptığını belirten yakışıklı oyuncu, “Aksaray’da bir tanıdığımızın düğününe gitmiştim. Orada çobanları yakından gözlemleme fırsatı buldum. Ayrıca YouTube üzerinden İç Anadolu’daki çobanların yaşamlarını bol bol izledim” dedi.

 Özgür Demirbaş’tan dikkat çeken performans! Çoban rolüyle sürpriz yapıyor!


Demirbaş, set ortamının da oldukça keyifli geçtiğini belirterek, “Murat Hoca ve Bülent Abi ile çok iyi anlaştık. Sette çok rahat bir atmosfer vardı” dedi.

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