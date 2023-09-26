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Özgün'den çocuk itirafı!

Ünlü şarkıcı Özgün'den çocuk itirafı geldi. İşte detaylar...

Özgün'den çocuk itirafı!

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde Ceyda Düvenci, haftanın ilk gününde müzisyen Özgün'ü konuk etti.

Özgün'den çocuk itirafı!


Oğlu Ediz Down Sendromlu olarak dünyaya gelen Özgün'e Ceyda Düvenci "An'da hissettiklerimiz bazen doğru olmuyor. Nasıl bu kadar çabuk atlattın?" sorusunu yöneltince, Özgün'den duygusal itiraflar geldi...

Özgün'den çocuk itirafı!
Özgün, Ceyda Düvenci'nin sorusunu şöyle yanıtladı: "Bazı şeyler demleniyor, dışarıdan kendini görmek zaman alıyor... Vicdan sahibi bir insanım, eşimi çok seviyorum. Öyle bir durumla karşılaşınca insan ister istemez "niye ben" diye soruyor, ben de onu sormuştum sonra kendimden çok utandım. Sanki insan şey gibi düşünüyor "Ben günah mı işledim, hata mı yaptım ki..." Sonra tevekkül giriyor... Toparlanacağız, kabul edeceğiz bu durumu, ya da savrulacağız dedim. Her iki taraf olarak ailelerimiz açısından çok şanslıydık, toparlanıp, "ne yapmamız gerekiyor şimdi" dedik, yola koyulduk. Sevgi bizim toparlayıcı duygumuz oldu."

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