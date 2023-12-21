Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisiyle ilgili inceleme başlatıldı

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisiyle ilk bölümüyle ekrana geldi.



Dizide bazı sahneler sosyal medyada gündem olmuştu.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaptı.



Şahin, "FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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