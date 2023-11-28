Özgü Namal Instagram hesabı açtı

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.



Uzun süredir sessiz bir hayatı tercih eden oyuncu, yeni diziyle ekrana dönecek.



Namal, 'Kızıl Goncalar' dizisinde Özcan Deniz ile kamera karşısına geçiyor.



Oyuncu, Instagram hesabı açarak, ilk paylaşımlarını yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.