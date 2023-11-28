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Özgü Namal Instagram hesabı açtı

Ünlü oyuncu Özgü Namal Instagram hesabı açtı. İşte detaylar...

Özgü Namal Instagram hesabı açtı

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Özgü Namal Instagram hesabı açtı
Uzun süredir sessiz bir hayatı tercih eden oyuncu, yeni diziyle ekrana dönecek.

Özgü Namal Instagram hesabı açtı
Namal, 'Kızıl Goncalar' dizisinde Özcan Deniz ile kamera karşısına geçiyor.

Özgü Namal Instagram hesabı açtı
Oyuncu, Instagram hesabı açarak, ilk paylaşımlarını yaptı.

 

 

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