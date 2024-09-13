Özgü Namal ‘Akıllı Kapsül’ü tanıttı! 

Yenilikçi ürünleriyle hayatı kolaylaştıran Türkiye’nin markası Bingo, kullanıcı ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşımıyla geliştirdiği Bingo Akıllı Kapsül ürünlerini gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı.

Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın ve Hayat Ev Bakım Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Nazlı Malatyalı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe marka yüzü ünlü oyuncu Özgü Namal da katıldı.

Özgü Namal “Ülkemiz topraklarından doğan global arenada adından söz ettiren bir Türk markasının yüzü olmak büyük bir gurur… Ben dahil tüketicilerin heyecanla beklediği Bingo Akıllı Kapsül ürünleri ile ve Bingo markası ile bu uzun soluklu birlikteliği başlatmak benim için çok anlamlı” dedi.

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