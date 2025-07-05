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Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, Gözleri Kara Deniz dizisinde bir araya geldi

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, Gözleri Kara Deniz dizisinde bir araya geldi. İşte detaylar...

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, Gözleri Kara Deniz dizisinde bir araya geldi

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, Gözleri Kara Deniz dizisinde bir araya geliyor.

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, Gözleri Kara Deniz dizisinde bir araya geldi
İkili, bir araya geldi.

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, Gözleri Kara Deniz dizisinde bir araya geldi
Projeden ilk kareler yayınlandı.

 

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