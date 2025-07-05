Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, Gözleri Kara Deniz dizisinde bir araya geldi

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, Gözleri Kara Deniz dizisinde bir araya geliyor.



İkili, bir araya geldi.



Projeden ilk kareler yayınlandı.

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