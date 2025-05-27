 Özge Ulusoy'un yağmur tarzı!

Özge Ulusoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

AVM'de mağazaları gezen model, basın mensuplarının sorularına ise cevaplamadı.



İstanbul'da sağanak olması nedeniyle öyle bir kombinle Nişantaşı'na çıkan Ulusoy, "Röportaja vaktim yok, toplantım var" dedi.

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