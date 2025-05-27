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Özge Ulusoy'un yağmur tarzı!

Ünlü model Özge Ulusoy'un yağmur tarzı! İşte detaylar...

Özge Ulusoy'un yağmur tarzı!

Özge Ulusoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Özge Ulusoy'un yağmur tarzı!

AVM'de mağazaları gezen model, basın mensuplarının sorularına ise cevaplamadı.

 Özge Ulusoy'un yağmur tarzı!


İstanbul'da sağanak olması nedeniyle öyle bir kombinle Nişantaşı'na çıkan Ulusoy, "Röportaja vaktim yok, toplantım var" dedi.

Özge Ulusoy'un yağmur tarzı!

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