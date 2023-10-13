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Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında karar çıktı

Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında karar çıktı. İşte detaylar...

Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında karar çıktı

Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında hapis istemiyle hazırlanan iddianame karar çıktı.

 Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında karar çıktı

Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olan kişiye hapis cezası verildi.

 Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında karar çıktı

Instagram'dan açıklama yapan Ulusoy, "Öncelikle aylardır yaşadığımız şeyleri tarif etmenin bir imkanı yok. Ne yazık ki yaşayan bilir ve umarım ki kimse yaşamasın. Bugün babamın cinayetine neden olan ve bir de üstüne babamı kusurlu göstermeye çalışan suçluya hapis cezası verildi.

 Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında karar çıktı

Babamızı kaybetmenin acısı hala yüreğimizde ancak gerçeğin ispatlanması ve hapis cezasının verilmesi bizlere biraz da olsa umut verdi" diye yazdı.

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