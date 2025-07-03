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Özge Ulusoy'un AVM'de beyaz tarzı!

Ünlü model Özge Ulusoy'un AVM'de beyaz tarzı! İşte detaylar...

Özge Ulusoy'un AVM'de beyaz tarzı!

Özge Ulusoy, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Özge Ulusoy'un AVM'de beyaz tarzı!
Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel manken, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledikten sonra meydan katına çıkarak güzel havanın tadını çıkarttı. Daha sonra meydan katında bulunan bir restorana yakın dostlarının yanına geçen Özge Ulusoy, kahve eşliğinde keyifli ve eğlenceli dakikalar geçirdi. Restoran çıkışı muhabirlerin objektiflerine yansıyan Özge Ulusoy, "Araç bekliyor arkadaşlar hızlıca gidiyorum iyi çalışmalar" diyerek hızlı adımlarla kendisini almaya gelen aracına binerek AVM’den ayrıldı. Özge Ulusoy’un, beyazlar içerisinde şık AVM tarzı gözlerden kaçmazken, güzelliği ve mütevazi tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

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