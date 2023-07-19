Özge Ulusoy: Şimdiki ilişkiler karmaşık!

Özge Ulusoy ve Sema Aydemir’in katıldığı Bahçeköy Plus projesi, ailelerin kendi bahçelerinde istedikleri ürünleri yetiştirebilecekleri bir Tiny House köyü. Bu yaşam köyü projesi, hafta sonlarının en güzel anılarını tiny house yaşamıyla çıkarmayı hedeflemektedir. Kocaeli/İzmit'te bulunan Bahçeköy Plus projesi, aileleri doğa içinde yaşamaya davet etmektedir.

“ŞİMDİKİ İLŞKİLER KARMAŞIK”

Özge Ulusoy Bahçeköy plus projesini beğendiğini buradan yer alacağını söyledi, özel hayatıyla da alakalı sorulara “Her şey çok güzel gidiyor” dedi. “Şimdiki ilişkileri nasıl buluyorsunuz” sorusuna Ulusoy “Karmaşık bir şey ama güzel görünüyor” diye cevap verdi.

“SURVIVOR’DA TORPİL YOK”

Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir ise “Survivor‘a katılacak mısınız” sorusuna şöyle cevap verdi: Büyük ihtimalle tekrardan katılacağız. Orada torpil söz konusu değil. Acun bey istediği kişi zaten seçebilir ama buna gerek duymuyor o sadece programı yapıyor.”

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