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Özge Ulusoy aşka geldi

Özge Ulusoy, iş insanı sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü Paris'te kutladı ve aşka geldi. İşte detaylar...

Özge Ulusoy aşka geldi

Özge Ulusoy, iş insanı sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü Paris'te kutladı.

Özge Ulusoy aşka geldi
Sevgilisiyle sosyal medyada az fotoğraf paylaşan model, doğum günü kutlamak Çolakoğlu ile karesini yayınladı.

 Özge Ulusoy aşka geldi

"İyi ki" yazan model, "Sen beni kayamsın. Kral Faruk" diye yazarak, pasta emojileri koydu.

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