 Özge Ulusoy aşka geldi

Özge Ulusoy, iş insanı sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü Paris'te kutladı.



Sevgilisiyle sosyal medyada az fotoğraf paylaşan model, doğum günü kutlamak Çolakoğlu ile karesini yayınladı.

"İyi ki" yazan model, "Sen beni kayamsın. Kral Faruk" diye yazarak, pasta emojileri koydu.

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