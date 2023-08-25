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SnobMagazin.com

Oyunculuk yapmak istiyorum

San kuaförün bahçesinde bulunan uçak merak konusu oldu. Ünlü model Özge Ulusoy, Etiler’de yoldan geçerken ilgi odağı olan uçağı merak edip görmeye geldi.

Oyunculuk yapmak istiyorum

San kuaförün sahibi Yusuf Yalmancı’dan bilgi alan Ulusoy, uçağın kuaförde 777 liralık hizmet karşılığı bir talihliye hediye edileceğini öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Oyunculuk yapmak istiyorum

Ulusoy, “Şehrin çok merkezi yerinde olduğu için çok dikkat çekiyor, önünden geçtikçe görüyordum. Merakımdan bakmaya geldim. Hayatımda gördüğüm en orijinal hediye. Muazzam bir fikir. Araba, jet ski, ev vereni göreni gördük ama uçak veremi ilk kez görüyorum”dedi.
5 milyon TL değerindeki uçağı kazanan, isterse aylık 10 bin dolara kiraya da verebileceğini öğrenen ünlü model, “Uçak korkum yok ama kullanacağımı sanmıyorum. Yatırım amaçlı değerlendirebilirim” diye konuştu.

Oyunculuk yapmak istiyorum

Özge Ulusoy’a dizilerde neden göremediğimizi sorduğumuzda ise “Çok şükür, bu yaz çok yoğun bir şekilde çalışarak geçiyor. Oyunculuk esasında benim yapmak istediğim bir şey. Ama yıllardır uzak durduğum için çok içinde olamadım. Bu yaz birkaç sinema filmi için senaryo okudum. Büyük keyif de alıyorum. İçime sinen bir proje olursa yapmam demiyorum” diyerek cevap verdi.

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