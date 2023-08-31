Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu için öyle bir şey yaptı ki!

Özge Ulusoy, Nişantaşı City's de görüntülendi.



Değeri 1 Milyon TL'den fazla olduğu öğrenilen parmağındaki tek taş pırlanta yüzüğüyle dikkatleri üzerine toplayan Özge Ulusoy, yüzüğün sorulması üzerine utangaç tavırlar sergiledi.



Uzun bir süredir Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Ulusoy, evlilik soruları üzerine ise, 'Hayırlısı' demekle yetindi. Elinin üzerindeki dövmeler ile de dikkat çeken Özge Ulusoy, "Çok sevdiğim insanların isimleri yazıyor. Babamın adı da yazılı sevgilimin adı da." dedi.



"Ne estetiği bol su içiyorum" sözleri hatırlatılan Özge Ulusoy, "Öyle farklı yerlere çekildi ki ben sanki su içtim burnum küçüldü dedim. Tabii ki yüzümde estetik var ama sağlıklı beslenmeye de çok şey borçluyum. Hâlâ podyuma çıkıyorum ve kendime bakıyorum. İşin aslı bu" dedi.

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