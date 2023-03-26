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Özge Ulusoy: Herkes İçin Bu Savaşı Veriyorum 

Manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda trafik kazasında kaybettiği babası Haydar Ulusoy'un dava süreciyle ilgili gelişmeleri anlattı. 

Özge Ulusoy: Herkes İçin Bu Savaşı Veriyorum 

Model Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı City's AVM çıkışı objektiflere yansıdı.

Özge Ulusoy: Herkes İçin Bu Savaşı Veriyorum 

Bir arkadaşı ile buluşmaya gittiğini söyleyen Ulusoy, geçtiğimiz aylarda trafik kazasında kaybettiği babası Haydar Ulusoy'un dava süreci soran muhabirlere "Uzun ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hukuki mücadelemizi devam ediyor. Asla da peşini bırakmayacağım. Babam öldürüldü. Üstüne birde suçlu çıkarmaya çalıştılar. Davanın sonuçlanmasını bekliyorum size daha fazla detay vermek adına, sadece babam için değil. Yaya yollarında karşıdan karşıya geçerken bu tür durumlara maruz kalan herkes için bu savaşı veriyorum." dedi.

Özge Ulusoy: Herkes İçin Bu Savaşı Veriyorum 

BABAMI KUSURLU GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

Basın mensuplarının "Davanın olumlu sonuçlanacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Şöyle ki davanın başında babamı suçlu göstermek istediler. Babam asli kusurlu, karşı taraf tali kusurlu görünüyordu. Bize haber vermeden, hiç şekilde araştırma yapmadan bu olayı örtbas etmeye çalıştılar. Ben bunun karşısında durdum zaten. Şu an son duruşmada babamın yaya geçidinde olduğu ve kusursuz olduğu ispatlandı. Bu bizim için çok iyi bir adım oldu. Hiç bir bir şey babamı geri getirmeyecek ama benim babam hukukçu bir albaydı. Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması." cevabını verdi. 

Özge Ulusoy: Herkes İçin Bu Savaşı Veriyorum 

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