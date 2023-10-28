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Özge Ulusoy'dan farklı kombin

Ünlü model Özge Ulusoy'un kombini dikkat çekti... İşte detaylar...

Özge Ulusoy'dan farklı kombin

Özge Ulusoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Etkinlik için Raffles otele gelen Özge Ulusoy, daha sonra Zorlu AVM kısmına geçerek alışveriş yaptı. İlk durak olarak Beymen mağazasında soluğu alan manken, bir süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirip ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmeyen Özge Ulusoy, yoğun telefon trafiği yaşarken objektiflere yansıdı.

 Özge Ulusoy'dan farklı kombin

Telefonda konuşmasına rağmen muhabirlerin fotoğraf isteğini manken, sempatik ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekerken, güzelliği ve şık kombini ile beğeni topladı.

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