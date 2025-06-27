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SnobMagazin.com

Özge Ulusoy ağlayarak anlattı! Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor  

Özge Ulusoy, babası Haydar Ulusoy'a, yolun karşısına geçerken otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Elif Nasır Nalbant hakkında konuştu. İşte detaylar...

Özge Ulusoy ağlayarak anlattı! Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor  

Snob Magazin'in haberine göre; Özge Ulusoy, Nişantaşı City's'de gözyaşlarına hakim olamadı.

 Özge Ulusoy ağlayarak anlattı! Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor  


Model, babası Haydar Ulusoy'a, yolun karşısına geçerken otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Elif Nasır Nalbant hakkında, Yargıtay'ın 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasını onama kararından sonra konuştu.

Özge Ulusoy ağlayarak anlattı! Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor  

Gözyaşları içinde konuşan Ulusoy, "Sıkıntılı süreçten geçiyorum. Babanın davasıyla ilgili adalet gereken kararları veriyor ama karşımızdaki insanlar bir şeyleri suistimal ve manipüle edip, bir türlü cezaevine dönmüyor.

Özge Ulusoy ağlayarak anlattı! Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor  
Yargıtay cezayı onadı ama çeşitli bahanelerle izin alıyor, hapse dönmesi gerekiyor. Bir de röportaj vermişler psikolojileri bozukmuş. Babamı kaybettiğim ilk doğum günümde göbek atarken video paylaştı. Arabasından sürekli video çekiyor. Hiç pişmanlık yok. Bir de beni suçlamaya kalkıyor, 'Özge Ulusoy psikolojimizi bozdu' diye... Onlarla ilgili hiçbir şey paylaşmadım ki, isimlerini bile bilmezdim" dedi.

Özge Ulusoy ağlayarak anlattı! Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor  
BİZE ZAFER İŞARETİ YAPTI
Süreçle ilgili konuşan model, "Yargıtay 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasını onadı. Bilinçli taksirden ceza verdi. İlk tutuklandığında 2 ay yattı. İlk davada tahliye oldu, bize zafer işareti yaptı. Şimdi hapse dönmemek için beni suçlayıp, kendini acındırıyor. Manipüle etmeye çalışıp, hukuku açık bulmaya çalışıyor.

 Özge Ulusoy ağlayarak anlattı! Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor  

Yüce Türk adaletini oyalıyor. Bu adaleti oyalamak başka bir şey değil? Çeşitli şeylerde izinler alıyor. Üstelik üstün üzerime geliyor. 2.5 yıldır nasıl yaşıyorum kimse bilmiyor? Onun psikolojisi bozukmuş, bizim neler yaşadığımızı biliyor mu?" ifadelerini kullandı.

Özge Ulusoy ağlayarak anlattı! Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor  
HASTANEDE KAÇ GECE GEÇİRDİĞİMİ KİMSE BİLMİYOR
Ulusoy, "Sizi tehdit ediyorlar mı?" sorusuna, "İlk başta yaptılar. Dayısı bana, 'Kapa çeneni, susturacağız' diye... İfşa ettiğim için sustular. Şimdi mağduru oynuyorlar. Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor" yanıtını verdi.

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