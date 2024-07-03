Özge Törer Bollywood dergisi kapağında

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özge Törer, “Hi Celeb” dergisine kariyeri ve hedefleri hakkında röportaj verdi.

İçinde bulunmak istediği projelerin herkesin kendinden bir parça bulabileceği, ruhsal olarak güçlendiren, derin duygular uyandıran ve ilham veren projeler olmasına önem verdiğini belirten Törer, kapakta “Başarı Yolculuğunda” başlığıyla yer aldı.

Derginin kapak görseli ise şu sözlerle paylaşıldı: “Özverisi ve tartışmasız yeteneği, ona büyüleyici performanslarla dolu heyecan verici bir gelecek vaat ediyor.”

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