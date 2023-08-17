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Özge Özpirinçci pazara gitti

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci pazara gitti. İşte haberin detayları...

Özge Özpirinçci pazara gitti

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile Bodrum tatiline devam ediyor.

Özge Özpirinçci pazara gitti
Oyuncu, Bodrum'da kızı Mercan ve eşiyle semt pazarına gitti.

Özge Özpirinçci pazara gitti
O anları Instagram'dan paylaşan Özpirinçci, "Perşembe günleri semt pazarı günümüzdür. Elbiselerimiz Tanem Sivar'ın hediyesidir. Pazar sepetimiz son model 4*4 tür. Fotoğrafımızı çeken Burak Yamantürk'tür" diye yazdı.

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