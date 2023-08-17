Özge Özpirinçci pazara gitti

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile Bodrum tatiline devam ediyor.



Oyuncu, Bodrum'da kızı Mercan ve eşiyle semt pazarına gitti.



O anları Instagram'dan paylaşan Özpirinçci, "Perşembe günleri semt pazarı günümüzdür. Elbiselerimiz Tanem Sivar'ın hediyesidir. Pazar sepetimiz son model 4*4 tür. Fotoğrafımızı çeken Burak Yamantürk'tür" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.