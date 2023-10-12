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Özge Özpirinçci'nin acı günü

Özge Özpirinçci'nin acı günü... İşte detaylar...

Özge Özpirinçci'nin acı günü

Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti.

Özge Özpirinçci'nin acı günü
Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Özge Özpirinçci'nin acı günü

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