Özge Özpirinçci'nden babasına duygusal veda

Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci, hayatını kaybetmişti.



Oyuncu, babasıyla fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.



Özpirinçci, "Hoşçakal babişko. Merak edip de göremediğin her yerdesin artık… Seni çok seviyorum!" diye yazdı.

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