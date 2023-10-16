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Özge Özpirinçci'nden babasına duygusal veda

Özge Özpirinçci'nden babasına duygusal veda... İşte detaylar...

Özge Özpirinçci'nden babasına duygusal veda

Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci, hayatını kaybetmişti.

Özge Özpirinçci'nden babasına duygusal veda
Oyuncu, babasıyla fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Özge Özpirinçci'nden babasına duygusal veda
Özpirinçci, "Hoşçakal babişko. Merak edip de göremediğin her yerdesin artık… Seni çok seviyorum!" diye yazdı.

Özge Özpirinçci'nden babasına duygusal veda

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