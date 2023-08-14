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Özge özder, kızı için çocuk devam sütü tercihini ve nedenlerini paylaştı

Annelerin 1 numaralı tercihi Aptamil Çocuk Devam Sütleri portföyünün hem prebiyotik hem probiyotik içeren en yeni ve en gelişmiş ürünü Aptamil Prosyneo Çocuk Devam Sütü, ünlü oyuncu Özge Özder’ in kızı Luna’nın da beslenme rutininin bir parçası.

Özge özder, kızı için çocuk devam sütü tercihini ve nedenlerini paylaştı

Bebeklerin ilk yıllarındaki besin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak amacıyla, 50 yılı aşkın süredir 500 bilim insanı ve uzman ile anne sütünün bağışıklığı destekleyen eşsiz içeriğini araştıran Nutricia Anne Sütü Araştırma Merkezi, bebek beslenmesine yönelik ürünler geliştirmeye ve bebeklere en yeni, en gelişmiş çocuk devam sütleri sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bebeğin bağışıklığını güçlendiren doğanın mucizesi anne sütü, içeriğindeki probiyotik ve prebiyotiklerle en değerli ve en üstün besindir. Bilimsel araştırmalardan ilham alarak geliştirilen hem probiyotik hem prebiyotik içeren Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü, anne sütünden sonra, içeriğindeki D vitamini ile bağışıklık sisteminin normal işlevini destekler.

Özge özder, kızı için çocuk devam sütü tercihini ve nedenlerini paylaştı

Ünlü oyuncu Özge Özder de, en yeni ve en gelişmiş çocuk devam sütü Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü’nü tercih ediyor. YouTube kanalında yayınladığı videoda annelik yolculuğunu ve eşinin babalık sürecinde yaşadıklarını anlatan Özge Özder, kızı Luna için tercihinin Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü’nden yana olduğunu belirtti. Özge Özder kanalında yayınladığı videoda, anne sütünün içerisindeki prebiyotik ve probiyotiklerin önemini ve Luna’nın bağışıklığını desteklemek için beslenme rutininde edindiği tecrübeleri takipçileriyle paylaştı. Kızının beslenmesi için yaptığı araştırmalar sonucunda, Aptamil Prosyneo Çocuk Devam Sütü’nün hayatlarına nasıl dahil olduğunu ve artık Luna’nın beslenme rutininin bir parçası olduğunu anlattı. 

Özge özder, kızı için çocuk devam sütü tercihini ve nedenlerini paylaştı

Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin, en yeni ve en gelişmişi Aptamil Prosyneo 3 Çocuk Devam Sütü’ ne seçili eczaneler, online satış siteleri ve seçili marketlerden ulaşılabiliyor.

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