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Özge Özder Gidion'un Düğümü ile ödül rekoru kırıyor!

Özge Özder Gidion'un Düğümü ile ödül rekoru kırıyor! İşte detaylar...

Özge Özder Gidion'un Düğümü ile ödül rekoru kırıyor!

Geçtiğimiz sezon sahnelenen Gidion'un Düğümü adlı tiyatro oyunundaki performansıyla büyük beğeni toplayan Özge Özder, önemli tiyatro ödüllerine layık görülmeye devam ediyor.

Özge Özder Gidion'un Düğümü ile ödül rekoru kırıyor!
Seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan oyun,

 Özge Özder Gidion'un Düğümü ile ödül rekoru kırıyor!

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde 5 dalda aday gösterilirken,

 Özge Özder Gidion'un Düğümü ile ödül rekoru kırıyor!

Özge Özder de En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde adaylar arasında yer aldı.

 Özge Özder Gidion'un Düğümü ile ödül rekoru kırıyor!

Başarılı oyuncuya bir ödül de Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri jürisinden geldi.

 Özge Özder Gidion'un Düğümü ile ödül rekoru kırıyor!

Özder, aynı oyunla bu platformda da Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

 Özge Özder Gidion'un Düğümü ile ödül rekoru kırıyor!

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tiyatro dünyasında ödül heyecanı artarken, Özder’in performansı şimdiden sezonun en çok konuşulanları arasına girdi.

 Özge Özder Gidion'un Düğümü ile ödül rekoru kırıyor!

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