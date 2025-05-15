 Özge Özder Gidion'un Düğümü ile ödül rekoru kırıyor!

Geçtiğimiz sezon sahnelenen Gidion'un Düğümü adlı tiyatro oyunundaki performansıyla büyük beğeni toplayan Özge Özder, önemli tiyatro ödüllerine layık görülmeye devam ediyor.



Seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan oyun,

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde 5 dalda aday gösterilirken,

Özge Özder de En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde adaylar arasında yer aldı.

Başarılı oyuncuya bir ödül de Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri jürisinden geldi.

Özder, aynı oyunla bu platformda da Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tiyatro dünyasında ödül heyecanı artarken, Özder’in performansı şimdiden sezonun en çok konuşulanları arasına girdi.

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