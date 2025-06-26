 Özge Özder'e Gidion'un Düğümü ile bir ödül daha!

Tiyatro sahnesindeki güçlü performansıyla adından sıkça söz ettiren Özge Özder, “Gidion’un Düğümü” adlı oyunuyla 11. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Küçük Salon Kadın Oyuncusu Ödülüne layık görüldü. Başarılı oyuncu, ödülünü duayen tiyatro sanatçısı Serpil Tamur’nun elinden aldı.

ÖZGE’NİN SEMBOLİK ANNESİYİM

Tören sırasında duygusal anlar yaşanırken, Serpil Tamur şu sözlerle sahneye anlam kattı: “Özge’nin bendeki yeri çok ayrı. 11 yıl önce birlikte oynadığımız ‘Müziksiz Evin Konukları’ oyununda benim kızımı canlandırıyordu. O günden beri aramızda bir ana-kız bağı oluştu. Evet, onun gerçek annesi var ama ben de sembolik annesiyim. Sahnede onu izlemek büyük bir keyif ve gurur. Oyunu izledikten sonra ‘Bu sene İstanbul’da verilecek bütün ödülleri sen alacaksın’ dedim. Bu ödülü büyük bir heyecanla veriyorum.”

SAHNEDE OLMAK ZATEN ESAS ÖDÜLDÜ

Özge Özder ise ödül konuşmasında şu ifadelerle hem duygulandırdı hem de alkış topladı: “Aldığım her ödül çok kıymetli ama bu ödülü Serpil abla’nın elinden almak bambaşka bir anlam taşıyor. Gidion’un Düğümü metni elime geçtiği andan itibaren kalbime yerleşti. Bu oyunu sahnede oynayabilmek zaten benim için esas ödüldü. Genellikle oyuncular başkalarının projelerine dahil olur ama bu proje bana ait. Gidion benim oğlum gibi. Ayrıca İstanbul Şehir Tiyatroları’ndaki 21. yılımı kutluyorum. Darülbedayi benim evim, bu ödülle evime dönüyor olmak bana tarifsiz bir mutluluk yaşatıyor.”

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