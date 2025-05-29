 Özge Özder Bodrum'daki uçuk fiyatlara bakın nasıl tepki gösterdi!

Özge Özder, Nişantaşı'nda görüntülendi.



Oyuncu, "5 Haziran'da Bodrum'a göçüyoruz. Eşim Sinan Güleryüz sahne aldığı için üç ay kadar orada olacağız. Dijital platforma çekilecek işlerle ilgili görüşmelerim var. İşler nedeniyle yazın ara sıra İstanbul'a gidip gelebilirim" dedi.

Bodrum günleri için Özder, "Yalıkavak'ta evimiz var. Yazın üç ay oradayız. Sinan haftanın 3-4 günü sahne alıyor, bizde tatil yapıyoruz. Geçen sene yazın film çekmiştim, git-gel yapmıştım" diye konuştu.



Bodrum'daki uçuk fiyatlar için oyuncu, "Uçuk yerlerde beni göremezsiniz, gitmiyorum. Bana anlamsız geliyor o harcamalar. Çocuğumun mutlu olacağı, kum plajı olan yerlere gidiyorum. Bodrum'daki fiyatlar hep öyleydi, şaşırtıcı değil.



Bazı şeyler bizim insanlarımızın kendi elinde... Gitmeyerek fiyatları protesto etmek mümkün. Bir tek lahmacun değil, her şey pahalı... Menüdeki en ucuz lahmacun olduğu için o konuşuluyor" ifadelerini kullandı.



İKİNCİ İŞİM OLSA FENA OLMAZ

Evde kek, pasta, kurabiye ve börekler yaptığını söyleyen Özder, "Bir kafe açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İkinci işim olsa hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Başka şeylerden de keyif aldığımız yaştayız. Hırslarımızı tatmin ettiğimiz, başarılarımızın herkes tarafından onaylandığı yaşlardayız. Maddi olanak anlamında oyuncu sektörüne bağlı olmamak iyi bir şey" cevabını verdi.



LUNA'YA KARDEŞ DÜŞÜNMÜYORUZ

Röportaj sırasında Özder'in kızı Luna, "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusuna, "Şarkıcı olmak ve senin gibi tiyatro yapacağım" demesi üzerine oyuncu, "Hem tiyatro hem şarkı söylediğim için benim gibi olmak istiyor. Televizyon değil sahneden etkileniyor. Geçen sene yıl sonu gösterisinde, 'Benim de provalarım oluyor. Ben yapacağım sen alkışlayacaksın' dedi. İstediği mesleği yapabilir. Ona yol arkadaşlığı yapacağım" açıklamasını yaptı.



Özder, "Kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Yok. Sinan olmasa hayatımda çocukta kapanıyor gibiydi. Sinan çocukları çok seven bir erkek. Luna geldi dünyaya. Birden fazla çocuk düşünmüyordum. Bir olsun hakkıyla yetebilmek istedim.



Kız istiyordum Allah gönlümüze göre verdi. Yaşım ve enerjim müsait değil. Hayalimde çok çocuk yoktu. Ben de tek çocuğum çünkü" yanıtını verdi.

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