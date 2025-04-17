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Özge Özacar'ın Nişantaşı tarzı!

Ünlü oyuncu Özge Özacar'ın Nişantaşı tarzı! İşte detaylar...

Özge Özacar'ın Nişantaşı tarzı!

En son 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Özge Özacar,

Özge Özacar'ın Nişantaşı tarzı!
Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Özge Özacar'ın Nişantaşı tarzı!

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, muhabirlerin sorularına cevap vermedi.

 Özge Özacar'ın Nişantaşı tarzı!

Şapka takarak tanınmamaya çalışan Özacar,

 

Özge Özacar'ın Nişantaşı tarzı!
mağazaları gezdi. Alışveriş yapan oyuncu,

 Özge Özacar'ın Nişantaşı tarzı!

daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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