 Özge Özacar'ın Nişantaşı tarzı!

En son 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Özge Özacar,



Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, muhabirlerin sorularına cevap vermedi.

Şapka takarak tanınmamaya çalışan Özacar,



mağazaları gezdi. Alışveriş yapan oyuncu,

daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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