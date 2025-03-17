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Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı The Annesi Ninja setinden ilk kareler geldi

Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı The Annesi Ninja filminin çekimleri başladı. İşte detaylar...

Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı The Annesi Ninja setinden ilk kareler geldi

Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı, Avşa adasında çekimleri başlayan The Annesi Ninja setinden ilk kareler geldi.

 Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı The Annesi Ninja setinden ilk kareler geldi

Yapımcılığını Alper Aydın'ın üstlendiği Sev Yapım imzalı sanat filmi The Annesi Ninja filmini senaryosunu da kaleme alan Sinan Yabgu Ünal yönetiyor.

 Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı The Annesi Ninja setinden ilk kareler geldi

Yer aldığı dizi ve filmlerle yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip başarılı oyuncu Özge Gürel'in başrolü Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Fatih Gühan ile paylaştığı filmin ilk durakları yerli ve yabancı film festivalleri olacak.

 Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı The Annesi Ninja setinden ilk kareler geldi

Görüntü yönetmenliğini Sonbahar, Atiye, Şahsiyet, Boğa Boğa gibi yapımlara imzasını atan Feza Çaldıran'ın yaptığı filmin müziklerini ise Korhan Futacı Londra’da hazırlayacak.

Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı The Annesi Ninja setinden ilk kareler geldi
ÇIKAR KONUŞUNCA, VİCDAN SUSAR!
Türk yazar Cemil Meriç'in "Çıkar konuşunca, vicdan susar" sözünü sorgulatacak olan filmin konusu ise şöyle; "İki sevgili Kerim (Fatih Gühan) ve Melis (Özge Gürel), Kerim’in annesiyle ve eski aşkıyla anılarının dolu olduğu adaya, iki günlüğüne tatile gelirler. Ancak o iki günlük tatil sadece iki saat sürecektir. Bu kısa sürede Kerim, başka birinin vicdanını sorgularken, kendi vicdanıyla sert bir şekilde yüzleşir. Melis'i ise bambaşka bir süreç beklemektedir; duygularına mı yoksa aklına mı teslim olacaktır. Adadaki anıları ikisinin hayatında da gerilimi bol izler bırakacaktır."

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