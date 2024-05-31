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Özge Gürel eşi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü romantik sözlerle kutladı

Özge Gürel eşi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü romantik sözlerle kutladı. İşte detaylar...

Özge Gürel eşi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü romantik sözlerle kutladı

Serkan Çayoğlu, 31'inci yaşına girdi. Özge Gürel, eşinin doğum gününü Instagram'dan romantik sözlerle kutladı.

Özge Gürel eşi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü romantik sözlerle kutladı
Oyuncu, "Ama yol nasıl güzel. İyi ki doğdun sevgilim, el ele yürürken yollar hep çiçek" dedi.

  Özge Gürel eşi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü romantik sözlerle kutladı

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, 2022'de evlenmişti.

 

 

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