  Özge Gürel eşi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü romantik sözlerle kutladı

Serkan Çayoğlu, 31'inci yaşına girdi. Özge Gürel, eşinin doğum gününü Instagram'dan romantik sözlerle kutladı.



Oyuncu, "Ama yol nasıl güzel. İyi ki doğdun sevgilim, el ele yürürken yollar hep çiçek" dedi.

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, 2022'de evlenmişti.

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