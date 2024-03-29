  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Özge Gürel'den Dubai pozları

Ünlü oyuncu Özge Gürel'den Dubai pozları. İşte detaylar...

Özge Gürel'den Dubai pozları

Özge Gürel, Dubai'ye gitti.

 Özge Gürel'den Dubai pozları

Oyuncu, çektirdiği fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor.

 Özge Gürel'den Dubai pozları

Gürel, çölde çektirdiği kareleri yayınladı.

Özge Gürel'den Dubai pozları
Oyuncu o kareleri, "Çölde bir gün" diye paylaştı.

 Özge Gürel'den Dubai pozları

Gürel'e beğeni yağdı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hande Erçel nerede köpeği orada!
  Magazin

Hande Erçel nerede köpeği orada!

Ebru Cündübeyoğlu’ndan şok açıklama! Dizilerde neden yer almadığını açıkladı?
  Magazin

Ebru Cündübeyoğlu’ndan şok açıklama! Dizilerde neden yer almadığını açıkladı?

Çağla Şıkel rehberliğinde SkinCeuticals
  Magazin

Çağla Şıkel rehberliğinde SkinCeuticals

Satış rekorları kıran gençlik romanından uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ bugün sinemalarda
  Magazin

Satış rekorları kıran gençlik romanından uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ bugün sinemalarda

Firuze'den 'İhanet'
  Magazin

Firuze'den 'İhanet'

Ünlü isimler Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftarına katıldı
  Magazin

Ünlü isimler Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftarına katıldı