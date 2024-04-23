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Özdemir Asaf'ın eşsiz şiirleri yeniden hayat buluyor

Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Özdemir Asaf’ın 100. doğum yıldönümüne özel hazırlanan tribute albümünden yayınlanan yeni tekli, Sevda Deniz Karali ‘Hep Olan Oldu’ Pasaj Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluştu.

Özdemir Asaf'ın eşsiz şiirleri yeniden hayat buluyor

Özdemir Asaf’ın şiirini Burçak Çöllü ile besteleyen Sevda Deniz Karali şarkının düzenlemesini kendisine emanet etti.

Özdemir Asaf'ın eşsiz şiirleri yeniden hayat buluyor

Sevda Deniz Karali bu albümde yer almasını ‘Özdemir Asaf'ın tüm şiirleri arasından parça parça birbirine düğümleyip var ettiğim bu şarkı, şiirleri arasına yalnızca benim için gizlediği bir yapbozu tamamlamak gibiydi. Bestesi bile sanki kendiliğinden geldi, gelmediği noktada da sevgili Burçak Çöllü beni tamamladı ve yine kendisinin düzenlemeleriyle bu harika, hepimizin geçtiği sokaklarda birilerinin illa ki mırıldandığı ama belki de şimdiye kadar hiç duyamadığımız o şarkıyı yarattık.’ sözleri ile dile getirdi.

Özdemir Asaf'ın eşsiz şiirleri yeniden hayat buluyor

Hep Olan Oldu

Şarkı söylüyormuşum sokaklarda, görmüşler
Yere yere bakıyormuşum yürürken, duymuşlar
Sonrasını kendileri uydurmuşlar
Şarkı söylüyormuşum sokaklarda, görmüşler
Yere yere bakıyormuşum yürürken, duymuşlar
Sonrasını kendileri uydurmuşlar

Zaman her zaman geçti
O yüzden
Adları önemli değil o yerlerin
Şimdi
Apaçık görülüyor her şey
Hep olan oldu

Önce ellerimi aradım
Bilen bilir
Bir şeyler söylerdim, ama ellerimle
Ve yalnız gözlerimle görürdüm
Yetmeyen bir şey sezerdim
Dirilir-dirilir ölürdüm
Şimdi –

Ne sordularsa söyledim
Ellerim değdi dedim
Gözlerim değdi dedim
Ne sordularsa söyledim

Zaman her zaman geçti
O yüzden
Adları önemli değil o yerlerin
Şimdi
Apaçık görülüyor her şey
Hep olan oldu

Önce ellerimi aradım
Bilen bilir
Bir şeyler söylerdim, ama ellerimle
Ve yalnız gözlerimle görürdüm
Yetmeyen bir şey sezerdim
Dirilir-dirilir ölürdüm
Şimdi –

Ne sordularsa söyledim
Ellerim değdi dedim
Gözlerim değdi dedim
Ne sordularsa söyledim

Ama ben en çok şeyi
En kısa zamanda sana söyledim
Yalnız sana

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