  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Özdemir Asaf’ın 100. doğum yıldönümüne özel tribute albüm

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Özdemir Asaf, 100. doğum yıldönümüne özel tribute albümle anılıyor. “Bir kelimeye bin anlam yükleyen”, “şiiri aza indirgeme sanatının ustası” Özdemir Asaf, artık şarkılarla da hafızalarımızda iz bırakacak.

Özdemir Asaf’ın 100. doğum yıldönümüne özel tribute albüm

Birçok farklı müzisyenin yorumuyla yeniden hayat bulacak Pasaj Müzik etiketli albümden yayınlanan sıradaki şarkı Yassassin ft Linanil'in Ölümünden Biraz Sonra! 

“Yassassin” üç kişiden oluşan yepyeni bir proje grubu. Müzikal birliktelikleri otuz yıl öncesine dayanan Bülent Kabaş (Rashit) ve Orkun Tunç'a (Rashit / Kum & Bedeviler / Armageddon Turk) ve bu yolculuklarında, genç kuşağın yetenekli müzisyenlerinden Dilara Çivici eşlik ediyor. Şarkının vokallerinde ise, indie-rock ve alternatif müziğin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Linanil,  gruba eşlik ediyor.  

Özdemir Asaf’ın 100. doğum yıldönümüne özel tribute albüm

"Özdemir Asaf 100 Yaşında" albümü için besteledikleri şarkının sözleri, şairin ölüm ile hayat arasındaki geçişin yansımalarını, üslubuna has kelimelerle dokuduğu derin ve etkileyici iki şiirinden, “Ölümümden Biraz Sonra” ve “ Kaldım” adlı şiirlerinden derlenmiştir. Grup  bu şarkıyı, sözlerin duygusal derinliğini vurgulamak açısından post-punk’ın melankolik ve hüzünlü tınıları arasında gezinerek yorumlamıştır.  

Şarkının bestesi Bülent Kabaş ve Orkun Tunç'a, düzenlemesi ise gruba aittir. Kayıtlar Kadıköy No.5 stüdyosu'nda, mix ve mastering  ise Erim Arkman tarafından Haremsound stüdyolarında gerçekleştirilmiştir.  

 

Söz: Özdemir Asaf (Ölümümden Biraz Sonra / Kaldım şiirlerinden bölümler)  

Müzik: Bülent Kabaş, Orkun Tunç  

Düzenleme: Yassassin (Bülent Kabaş, Orkun Tunç, Dilara Çivici)  

Kayıt: No.5 Kadıköy - Ozan Çanak, Deniz Ağan / 2023  

Mix & Mastering: Erim Arkman, Haremsound 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yağmur altında aşk şarkıları söyledi
  Magazin

Yağmur altında aşk şarkıları söyledi

Ünlü isimler bir araya geliyor
  Gündem

Ünlü isimler bir araya geliyor

'Kül Masalı'nın galası gerçekleşti
  Magazin

'Kül Masalı'nın galası gerçekleşti

Soner Arıca unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı
  Magazin

Soner Arıca unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı

Dostlarına Sevgililer Günü partisi verdi!  
  Cemiyet

Dostlarına Sevgililer Günü partisi verdi!  

Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı
  Magazin

Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı