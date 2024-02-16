Özdemir Asaf’ın 100. doğum yıldönümüne özel tribute albüm

Birçok farklı müzisyenin yorumuyla yeniden hayat bulacak Pasaj Müzik etiketli albümden yayınlanan sıradaki şarkı Yassassin ft Linanil'in Ölümünden Biraz Sonra!

“Yassassin” üç kişiden oluşan yepyeni bir proje grubu. Müzikal birliktelikleri otuz yıl öncesine dayanan Bülent Kabaş (Rashit) ve Orkun Tunç'a (Rashit / Kum & Bedeviler / Armageddon Turk) ve bu yolculuklarında, genç kuşağın yetenekli müzisyenlerinden Dilara Çivici eşlik ediyor. Şarkının vokallerinde ise, indie-rock ve alternatif müziğin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Linanil, gruba eşlik ediyor.

"Özdemir Asaf 100 Yaşında" albümü için besteledikleri şarkının sözleri, şairin ölüm ile hayat arasındaki geçişin yansımalarını, üslubuna has kelimelerle dokuduğu derin ve etkileyici iki şiirinden, “Ölümümden Biraz Sonra” ve “ Kaldım” adlı şiirlerinden derlenmiştir. Grup bu şarkıyı, sözlerin duygusal derinliğini vurgulamak açısından post-punk’ın melankolik ve hüzünlü tınıları arasında gezinerek yorumlamıştır.

Şarkının bestesi Bülent Kabaş ve Orkun Tunç'a, düzenlemesi ise gruba aittir. Kayıtlar Kadıköy No.5 stüdyosu'nda, mix ve mastering ise Erim Arkman tarafından Haremsound stüdyolarında gerçekleştirilmiştir.

Söz: Özdemir Asaf (Ölümümden Biraz Sonra / Kaldım şiirlerinden bölümler)

Müzik: Bülent Kabaş, Orkun Tunç

Düzenleme: Yassassin (Bülent Kabaş, Orkun Tunç, Dilara Çivici)

Kayıt: No.5 Kadıköy - Ozan Çanak, Deniz Ağan / 2023

Mix & Mastering: Erim Arkman, Haremsound

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