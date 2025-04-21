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Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın doğum günü pozu!

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın doğum günü pozu! İşte detaylar...

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın doğum günü pozu!

Özcan Deniz ve Samar Dadgar, yapımcı Bihter Günaydın'ın oğlu Rüzgar Bayraktar'ın doğum gününe katıldı.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın doğum günü pozu!
Doğum gününe eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ve gazeteci Esin Övet gibi isimler de katıldı.

 

 

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