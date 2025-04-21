Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın doğum günü pozu!

Özcan Deniz ve Samar Dadgar, yapımcı Bihter Günaydın'ın oğlu Rüzgar Bayraktar'ın doğum gününe katıldı.



Doğum gününe eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ve gazeteci Esin Övet gibi isimler de katıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.