 Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz birbirine girdi! Özcan Deniz rest çekti, şok mesajlar!

Özcan Deniz abisi ve aile fertlerine resti çekti, abisinin mesajı dikkat çekti

Özcan Deniz, başta menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz, kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını duyurdu.



Ercan Deniz, Müge Anlı'ya ait videoyla yaptığı şu göndermeli şu paylaşım dikkat çekti. Ercan Deniz, "Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım..."

Ercan Deniz geçen günlerde son eşi ve oğluyla, "Kurduğunuz aile doğduğunuz aileden daha önemlidir" sözleriyle yeni bir paylaşım daha yaptı.



Özcan Deniz ise sosyal medya mesajlarıyla abisine gönderme yaptı. Eşi Samar Dadgar ve oğluyla karesini paylaşan Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" dedi.

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