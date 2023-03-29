Özcan Deniz Ölüm Tehdidi Alıyor!

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Son dönemde ev sahibiyle başı derde giren kişiler arasına ünlü sanatçı Özcan Deniz de katıldı. Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu.

İddiaya göre, Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi, ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini istedi. Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı tehdit etti. Ev sahibinin, "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" tehditlerine maruz kalan Deniz ve eşinin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana geldi.

RÖGAR AÇMA KONUSU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ev sahibinin bahçede rögar açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söyledi. Bu sırada iddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'in yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başladı. Yine iddiaya göre ev sahibi, Özcan Deniz'e öfkelenince ünlü şarkıcıya, 'Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum git sende silahını al' diye konuştu. Bu sırada Özcan Deniz'in eşi ikametinden telefonunu göstererek kayda aldığını söyleyince ev sahibi aracına gitmekten vazgeçerek tartışmaya bir süre daha devam etti.

ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Özcan Deniz ve eşi kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunarak ev sahibi hakkında şikâyetçi oldu. Ünlü sanatçı ifadesinde ölümle tehdit edildiğini ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin bulunmadığını söyledi. Samar Dadgar ise verdiği ifadesinde eşinin söylediklerinin doğru olduğuna telefonu göstermeseydi ev sahibinin silahını getireceğini belirtti.

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