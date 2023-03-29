SnobMagazin.com

Özcan Deniz Ölüm Tehdidi Alıyor!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu. Ev sahibi silahla şarkıcıyı tehdit etti. İşte haberin detayları...

Özcan Deniz Ölüm Tehdidi Alıyor!

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Son dönemde ev sahibiyle başı derde giren kişiler arasına ünlü sanatçı Özcan Deniz de katıldı. Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu.

Özcan Deniz Ölüm Tehdidi Alıyor!

İddiaya göre, Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi, ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini istedi. Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı tehdit etti. Ev sahibinin, "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" tehditlerine maruz kalan Deniz ve eşinin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana geldi.

Özcan Deniz Ölüm Tehdidi Alıyor!

RÖGAR AÇMA KONUSU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ev sahibinin bahçede rögar açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söyledi. Bu sırada iddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'in yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başladı. Yine iddiaya göre ev sahibi, Özcan Deniz'e öfkelenince ünlü şarkıcıya, 'Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum git sende silahını al' diye konuştu. Bu sırada Özcan Deniz'in eşi ikametinden telefonunu göstererek kayda aldığını söyleyince ev sahibi aracına gitmekten vazgeçerek tartışmaya bir süre daha devam etti.

Özcan Deniz Ölüm Tehdidi Alıyor!

ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Özcan Deniz ve eşi kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunarak ev sahibi hakkında şikâyetçi oldu. Ünlü sanatçı ifadesinde ölümle tehdit edildiğini ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin bulunmadığını söyledi. Samar Dadgar ise verdiği ifadesinde eşinin söylediklerinin doğru olduğuna telefonu göstermeseydi ev sahibinin silahını getireceğini belirtti.

Özcan Deniz Ölüm Tehdidi Alıyor!

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?