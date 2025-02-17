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Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci abisinin rahatsızlığını açıkladı! Aileye ateş püskürdü!

Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci abisinin rahatsızlığını açıkladı! Aileye ateş püskürdü! İşte detaylar...

Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci abisinin rahatsızlığını açıkladı! Aileye ateş püskürdü!

Özcan Deniz hastaneye kaldırılmıştı.

Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci abisinin rahatsızlığını açıkladı! Aileye ateş püskürdü!
Kadriye Deniz açıklamasından sonra şarkıcının eşi Samar Dadgar ateş püskürmüştü.

 Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci abisinin rahatsızlığını açıkladı! Aileye ateş püskürdü!

Sibel Semerci, abisi Özcan Deniz'in kalbinden dolayı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci abisinin rahatsızlığını açıkladı! Aileye ateş püskürdü!
Semerci, "Abime bir şey olursa vereceğiniz hesabınız çok büyük olacak" diyerek, ailesine sitem etti.

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