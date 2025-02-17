Özcan Deniz hastaneye kaldırılmıştı.



Kadriye Deniz açıklamasından sonra şarkıcının eşi Samar Dadgar ateş püskürmüştü.

Sibel Semerci, abisi Özcan Deniz'in kalbinden dolayı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.



Semerci, "Abime bir şey olursa vereceğiniz hesabınız çok büyük olacak" diyerek, ailesine sitem etti.

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