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Özcan Deniz'in kalp krizi geçirmesinin ardından Çağlayan Topaloğlu'ndan dikkat çeken mesaj!

Özcan Deniz'in kalp krizi geçirmesinin ardından Çağlayan Topaloğlu'ndan dikkat çeken mesaj! İşte detaylar...

Özcan Deniz'in kalp krizi geçirmesinin ardından Çağlayan Topaloğlu'ndan dikkat çeken mesaj!

Akşam'dan Yasemin İlan'ın haberine göre; Özcan Deniz'in kalp krizi geçirdiği haberlerinin ardından, geçmişte kendisine sert sözlerle sitem eden Çağlayan Topaloğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Mayıs ayında verdiği röportajda Özcan Deniz'e kırgınlığını dile getiren Topaloğlu, sosyal medya hesabından eski açıklamalarını hatırlatarak bir mesaj paylaştı.

Özcan Deniz'in kalp krizi geçirmesinin ardından Çağlayan Topaloğlu'ndan dikkat çeken mesaj!
EŞEĞİN HATIRI YOKSA SAHİBİNİN HATIRI VARDIR
Çağlayan Topaloğlu, ünlü yapımcı Hilmi Topaloğlu ve babası Mustafa Topaloğlu'nun, Özcan Deniz'in kariyerindeki önemine vurgu yaparak sanatçının telefonlarını açmadığını dile getirmişti. O dönem "Eşeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı vardır, ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin" şeklinde sert ifadeler kullanan Topaloğlu, Deniz'in kalp krizi geçirmesinin ardından daha ılımlı bir mesaj paylaştı.

Özcan Deniz'in kalp krizi geçirmesinin ardından Çağlayan Topaloğlu'ndan dikkat çeken mesaj!
NE KADAR KIZGIN VE KIRGIN OLSAM DA...
Sosyal medya hesabında eski röportajından bir kesit yayınlayan Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz için şu sözleri kullandı: "Özcan Deniz'in, onunla ilgili röportajımızdan 6 ay sonra kalp krizi geçirdiğini öğrendim. Hayattan hep bir ders çıkarmak gerek. Ne kadar kızgın ve kırgın olsam da rabbim kimseyi sağlığı ile sınamasın. Acil şifa diliyorum."


Bu açıklama, Topaloğlu'nun geçmişteki sert tutumuna rağmen, Deniz'in sağlık durumuna duyarsız kalmadığını gösterirken, "kalp krizinden ders çıkarmalı" vurgusu dikkat çekti.

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