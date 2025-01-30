 Özcan Deniz'in hesapları gitti! Dava açtı!

Eşi için ailesini silen Özcan Deniz, yeni bir açıklama yaptı.



Özcan Deniz, son olarak sosyal medyadan yaptığı yeni bir paylaşımla

X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.

Ağabeyi, Özcan Deniz'e dava açtı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.