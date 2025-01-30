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Özcan Deniz'in hesapları gitti! Dava açtı!

Özcan Deniz'in hesapları gitti! Dava açtı! İşte detaylar...

Özcan Deniz'in hesapları gitti! Dava açtı!

Eşi için ailesini silen Özcan Deniz, yeni bir açıklama yaptı.

 Özcan Deniz'in hesapları gitti! Dava açtı!


Özcan Deniz, son olarak sosyal medyadan yaptığı yeni bir paylaşımla

 Özcan Deniz'in hesapları gitti! Dava açtı!

X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.

 Özcan Deniz'in hesapları gitti! Dava açtı!

Ağabeyi, Özcan Deniz'e dava açtı.

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