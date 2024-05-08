  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Özcan Deniz'in aile saadeti

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in aile saadeti... İşte detaylar...

Özcan Deniz'in aile saadeti

Özcan Deniz, geçtiğimiz gün İranlı eşi Samar Dadgar ve eski eşinden olan çocuğu Kuzey’le birlikte önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi.

 Özcan Deniz'in aile saadeti

Özcan Deniz ve ailesi, önce çocuk giyim mağazalarını gezerek alışveriş yaptılar. Alışveriş sırasında küçük Kuzey bir an olsun babası Özcan Deniz'in omuzlarından inmezken mağazaları turladık dan sonra yemek yemek için bir restoranda oturdular.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kalben gözaltına alındı
  Gündem

Kalben gözaltına alındı

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı
  Magazin

Filiz Akın'dan Fahriye Evcen'e çağrı

Bülent Şakrak ile Esra Akpınar, ilk kez görüntülendi! Bülent Şakrak ihanet iddialarına bakın ne dedi?
  Magazin

Bülent Şakrak ile Esra Akpınar, ilk kez görüntülendi! Bülent Şakrak ihanet iddialarına bakın ne dedi?

Defne Samyeli'nin milyonluk takısı dikkat çekti!
  Magazin

Defne Samyeli'nin milyonluk takısı dikkat çekti!

İlk kez eşiyle sinema projesinde
  Magazin

İlk kez eşiyle sinema projesinde

Gökçe Bahadır Cannes Film Festivali’nde onur konuğu!
  Magazin

Gökçe Bahadır Cannes Film Festivali’nde onur konuğu!