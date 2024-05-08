 Özcan Deniz'in aile saadeti

Özcan Deniz, geçtiğimiz gün İranlı eşi Samar Dadgar ve eski eşinden olan çocuğu Kuzey’le birlikte önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi.

Özcan Deniz ve ailesi, önce çocuk giyim mağazalarını gezerek alışveriş yaptılar. Alışveriş sırasında küçük Kuzey bir an olsun babası Özcan Deniz'in omuzlarından inmezken mağazaları turladık dan sonra yemek yemek için bir restoranda oturdular.

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